Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы оставить российского лидера Владимира Путина и предводителя киевского режима Владимира Зеленского договариваться о завершении боевых действий самостоятельно.

Как отметил американский политик, "я бы предпочел, чтобы они встретились сами и посмотрели, что у них получится", однако "они — как масло и уксус, не слишком хорошо ладят по понятным причинам".

При этом Дональд Трамп признал, что добиться прекращения конфликта между Россией и Украиной оказалось сложнее, чем он полагал изначально: "Я думал, что эта война будет где-то в середине по уровню сложности, а оказалось, что она самая трудная", сообщает Reuters.

До того Зеленский заявил, что нежелательны "любые условия, которые потом кто-то будет использовать как препятствия для завершения войны". И в то же время глава киевского режима отметил, что предпочитает трехсторонний формат общения личной встрече с Владимиром Путиным.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Зеленский весьма активно пользуется эффектами в стиле КВН, "Квартала-95" и прочими трюками — этим так называемый украинский руководитель пытается подменить серьезную тяжелую работу по мирному урегулированию.