Застрявшую на пике Победы россиянку больше не будут спасать: слишком опасно и вряд ли она еще жива

47-летняя альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Киргизии. Спортсменка 12 августа на высоте 7000 сломала ногу и не смогла ни продолжить восхождение, ни вернуться в лагерь.

При попытке спасти россиянку погиб альпинист из Италии. Мужчина и его напарник поднялись к Наталье и принесли ей спальник, газовую горелку и еду. Переночевав рядом с Наговицыной, они ушли, но обещали вскоре вернуться со снаряжением и спустить россиянку в лагерь. Но во время второй попытки подняться на высоту 7000 метров, у итальянца произошел отек мозга, мужчина погиб.

Последующие попытки спасти Наталью были тщетными. Вертолеты не могут долететь до нее, а идти пешком невозможно из-за непогоды. Принято решение приостановить спасательную операцию. "Российскую альпинистку, застрявшую в горах Киргизии, больше не будут спасать. Из-за ухудшения погоды и скорой зимы никто не верит в успех экспедиции", — сообщает Telegram-канал Mash.

Руководитель спасательной экспедиции Дмитрий Греков считает, что шансы найти альпинистку живой минимальны, а снять ее с пика практически нереально, поэтому было решено не рисковать.

"Завтра по прогнозу ухудшение погоды с обильными снегопадами. Склоны будут лавиноопасны. В сентябре здесь начинается зима. Уже сейчас в базовом лагере ночью -13 градусов", — отметил Греков.

Однако итальянская команда пока не заявляла о прекращении операции. Иностранцы планируют не только эвакуировать тело погибшего альпиниста, но и добраться до Натальи.

Напомним, четыре года назад Наговицына была в подобной ситуации, но тогда трагедия произошла с ее мужем. Во время восхождения на гору Хан-Тенгри в Тян-Шане у мужчины случился инсульт, спасти его не удалось.