Подвиг на передовой: ефрейтор Зайцев сбил вражеский дрон

Ефрейтор Никита Зайцев, находясь на передней линии обороны, обнаружил над нашими позициями вражеский беспилотник и сбил его. Дрон рухнул на безопасном расстоянии, не причинив вреда личному составу и технике. Благодаря грамотным действиям Никиты планы боевиков по наведению и корректировке артиллерийского огня по российским подразделениям были сорваны.

Сержант Алексей Ковалёв, находясь на опорном пункте, обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника в лесополосе. Своевременно оповестив личный состав своего подразделения о готовящейся атаке, Алексей занял выгодную позицию и открыл огонь из стрелкового оружия. В ходе скоротечного боя все десять неонацистов были уничтожены, сообщает "ТВ Центр".