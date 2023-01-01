В ночь на 23 августа ВСУ атаковали беспилотниками три региона России

Минувшей ночью над территорией России сбито семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись три региона. В Ростовской области уничтожены четыре дрона, над территорией Волгоградской области сбиты два БПЛА и один беспилотник противника нейтрализован на Кубани.

В Волгоградской области обломки дрона упали возле жилого дома. Пострадали три человека, в том числе ребёнок.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.