Венгрия попросила Еврокомиссию повлиять на Киев после атаки на "Дружбу"

Венгрия рассчитывает на то, что Еврокомиссия окажет влияние на киевский режим после ударов украинской армии по нефтепроводу "Дружба". Такую надежду выразил в пятницу, 22 августа, венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Политик отметил, что ремонт на поврежденном Украиной участке нефтепровода "Дружба" займет не менее пяти дней — новый удар оказался более серьезным, чем предыдущие, поскольку ВСУ задействовали, наряду с беспилотниками, и ракеты.

Сийярто в соцсетях выразил надежду на то, что "Еврокомиссии хватит времени для того, чтобы в соответствии со своими предыдущими письменными обещаниями повлиять на Киев, чтобы тот не делал невозможной поставку нефти в Венгрию" (цитаты по РИА Новости).

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал письмо, присланное ему президентом США после атак ВСУ на "Дружбу". В нем Дональд Трамп отмечает, что "очень разозлен из-за этого", а венгерского политика называет своим большим другом.

При этом украинский министр иностранных дел Андрей Кислица по-хамски отреагировал на претензии официального Будапешта, заявив, что Венгрия должна адресовать свои претензии и угрозы друзьям в Москве.