Венгрия рассчитывает на то, что Еврокомиссия окажет влияние на киевский режим после ударов украинской армии по нефтепроводу "Дружба". Такую надежду выразил в пятницу, 22 августа, венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Политик отметил, что ремонт на поврежденном Украиной участке нефтепровода "Дружба" займет не менее пяти дней — новый удар оказался более серьезным, чем предыдущие, поскольку ВСУ задействовали, наряду с беспилотниками, и ракеты.

Сийярто в соцсетях выразил надежду на то, что "Еврокомиссии хватит времени для того, чтобы в соответствии со своими предыдущими письменными обещаниями повлиять на Киев, чтобы тот не делал невозможной поставку нефти в Венгрию" (цитаты по РИА Новости).

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал письмо, присланное ему президентом США после атак ВСУ на "Дружбу". В нем Дональд Трамп отмечает, что "очень разозлен из-за этого", а венгерского политика называет своим большим другом.

При этом украинский министр иностранных дел Андрей Кислица по-хамски отреагировал на претензии официального Будапешта, заявив, что Венгрия должна адресовать свои претензии и угрозы друзьям в Москве.