Перед смертью Ярослав Евдокимов просил лишь об одном, но близкие не успели исполнить его последнее желание

Ярослав Евдокимов скончался 22 августа. Исполнителю хита "Фантазер" было 78 лет. Последние полтора года он боролся с раком.

Незадолго до смерти певец перенес операцию по удалению части правого легкого. Но вскоре после хирургического вмешательства артист пожалел об этом.

"Ему удалили где-то две трети или половину правого легкого. Он мне всё время говорил: "жалко, что я сделал операцию". Он очень себя ругал за это. Слава говорил, что надо было не делать, оставить все как есть", — поделилась подруга Евдокимова, создатель и художественный руководитель программы "Шире круг" Ольга Молчанова в беседе с "АиФ".

По словам Ольги, Ярослав перед смертью просил лишь об одном — сделать ему качественный парик. Певицу было невыносимо видеть в зеркале свою лысую голову, ведь всю жизнь его визитной карточкой была пышная копна волос.

"Слава просил меня сделать ему хороший парик, потому что его же побрили, когда делали операцию. Я этим и занималась. Искала хорошего мастера, чтобы сделать его, но не успела", — призналась Молчанова.

Артист скончался в реанимации в Минске после поездки в Италию. О том, что у Евдокимова был рак сообщила и его вдова. Ирина Крапивницкая рассказала, что болезнь развивалась стремительно.

"Все было очень неожиданно. Все не должно было так быстро закончиться. Но, к сожалению, полтора года... и сегодня его не стало", — цитирует Ирину Крапивницкую "СтарХит".

Прощание с Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске. Дата и точное место проведения гражданской панихиды будут объявлены позднее.