Погода в Москве в последнюю неделю августа не принесет ничего хорошего

В последнюю семидневку лета в столичном регионе от погоды не ожидается "ничего интересного, ничего хорошего". Такой неутешительный прогноз сделал в пятницу, 22 августа, эксперт прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Ильин отметил, что по ночам воздух будет остывать до плюс 6-11 градусов, а в отдельных районах Московской области в конце рабочей недели столбики термометров могут опускаться еще ниже.

Днем 25–27 августа дневная температура в Москве будет варьироваться в диапазоне от 12 до 17 градусов тепла, под конец рабочей недели потеплеет до плюс 14-19 градусов.

Специалист подчеркнул, что "это ненормально, такие температуры даже для конца августа — все-таки еще в конце месяца бывали более теплые деньки", сообщает News.ru.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупреждала, что в выходные несколько потеплеет, а дожди станут локальными. Тем не менее, остается надежда на теплую приятную погоду в последнюю пятидневку лета.

При этом ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев предупредил, что из-за климатических изменений уже в ближайшее десятилетие лето в России станет жарче и дождливее, а объем снега зимой сократится.