Неизлечимо больной Киркоров вышел к людям и сделал заявление о Пугачевой: вот что он сказал

Филипп Киркоров уже несколько месяцев восстанавливается после травмы, которую получил на концерте в Санкт-Петербурге. Но артист все еще выглядит неважно. Он сильно похудел и едва стоит на ногах.

Накануне во время выступления на "Новой волне" поп-король упал на сцене. Ему быстро помогли и Киркоров допел свою композицию. Но после этого инцидента слухи о неизлечимом заболевании Филиппа поползли с новой силой, поговаривают, что у артиста сахарный диабет.

Несмотря на плохое самочувствие Киркоров продолжает выходить на публику. 22 августа он появился на красной дорожке конкурса "Новая волна". Журналисты тут же обступили певца. Но вместо жалоб на здоровье поп-король рассказал, какая песня напоминает ему о хорошем. Артист пропел несколько строчек из композиции Аллы Пугачевой "Миллион алых роз", передает Super.

"Замечательное выступление Аллы Пугачевой в Юрмале, когда весь зал „Новой волны“ пел вместе с ней, — такое теплое воспоминание о замечательных временах, когда все было немножко по-другому. Но сейчас не хуже", — высказался Киркоров.