Россия ответила на спекуляции Запада о якобы подрыве урегулирования конфликта на Украине

Публикации ряда западных изданий о том, что российская сторона якобы подрывает процесс урегулирования конфликта на Украине, не имеют под собой оснований. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном в пятницу, 22 августа.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, Bloomberg, The Wall Street Journal и еще некоторые СМИ "отметились публикациями", в которых буквально обвинили главу МИД России Сергея Лаврова в "подрыве российско-американских договоренностей на высшем уровне на Аляске". Поводом для этого стали слова дипломата о недопустимости исключения России из участия в возможных будущих гарантиях безопасности для Украины.

МИД напомнил, что после пресловутого саммита в Анкоридже российский лидер Владимир Путин напомнил про важность устранения всех первопричин украинского кризиса — лишь тогда можно будет выстраивать устойчивый и долгосрочный мир.

Президент России также указал на необходимость учета всех законных озабоченностей нашего государства, как и на готовность работать над обеспечением безопасности Украины.

Сергей Лавров высказывался в русле слов Владимира Путина, поэтому непонятно, каким образом можно было разглядеть в высказываниях министра то, что Россия "подрывает процесс урегулирования", отмечает МИД.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что предпочел бы воздержаться от участия во встрече президента России с главой киевского режима. Однако, по словам Трампа, Владимир Путин и Владимир Зеленский — "как масло и уксус, не слишком хорошо ладят по понятным причинам".

Этому предшествовало заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что личная встреча российского лидера с Зеленским еще не запланирована, однако Владимир Путин будет к ней готов, когда для этого появится повестка.