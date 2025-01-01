Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной гражданской службы

Министерство труда и социальной защиты России выступило с инициативой о расширении перечня профессий и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы в 2025 году.

Как уточняет пресс-служба ведомства, предлагается разрешить проходить такую службу на должностях токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию. Всего в списке будет 271 профессия.

При этом количество предприятий, где можно пройти альтернативную гражданскую службу, по задумке Минтруда должно быть увеличено с 1671 до 1792.

Пока ведомство лишь представило проект приказа — он находится на этапе общественного обсуждения, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в российском парламенте разработали поправки в российское законодательство, предусматривающие предоставление россиянам срока адаптации к гражданской жизни после срочной службы в армии. Это должно касаться как отслуживших "срочку", так и прошедших альтернативную службу.

Тем временем глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил, почему началась рассылка гражданам России через портал "Госуслуги" уведомлений о воинском учете. Депутат заверил, что "это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу".