Татьяну Брухунову поздравляют с третьей беременностью

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян улетели в отпуск. Супруги с детьми отдыхают в Турции. Юморист не поскупился и устроил своей семье сказочные каникулы в одном из самых дорогих отелей Белека.

Жена Петросяна с удовольствием рассказывает о том, как проходит отпуск и делится на своей странице в соцсети фотографиями. Один из снимков Татьяны взволновал народ. Поклонники Брухуновой рассмотрели у супруги юмориста заметно округлившийся животик.

На фото Татьяна предстала в белом вязаном платье. Она позировала на пляже. "Хочу запомнить этот август таким — залитым солнцем, с детским гомоном, сладким арбузом и теплым морем…" — подписала снимок Брухунова.

Наряд, который выбрала для фотосессии супруга юмориста, был довольно свободным, но в некоторых местах плотно прилегал к животу. Из-за этого, создалось впечатление, что Брухунова раздалась в области талии. Подписчики Татьяны и вовсе решили, что она вновь беременна. Однако также не исключено, что жена Петросяна просто выбрала неудачный ракурс для фото.

Кадр быстро разлетелся по фан-пабликам и народ принялся поздравлять Татьяну. "Какая радость! Неужели будет третий малыш?"; "Татьяна, вы же правда беременны?"; "Вот это Петросян дает! Поздравляю!" — порадовались за супругов пользователи Сети.

Напомним, Татьяна Брухунова родила Евгению Петросяну двоих детей – сына Вагана и дочь Матильду. Мальчику уже 5 лет, а девочке 2 года.