Трамп: Путин может приехать на ЧМ-2026 по футболу в США

Российский лидер Владимир Путин может прибыть на чемпионат мира по футболу, который будет проводиться в США в 2026 году. С таким допущением выступил в пятницу, 22 августа, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Американский политик принял у себя главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Во время этого мероприятия Трамп рассказал, что жеребьевка ЧМ-2026 по футболу пройдет в декабре в Кеннеди-центре в Вашингтоне.

Посетит ли игры мундиаля Владимир Путин — решится позднее "в зависимости от того, как будут развиваться события", цитирует Трампа РИА Новости.

18 марта состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, во время которого политики обсудили и хоккей. Американский лидер поддержал идею российского коллеги организовать хоккейные матчи в Соединенных Штатах и России между представителями двух государств, которые играют в НХЛ и КХЛ.

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал об обсуждении проведения таких матчей, уточнив, что они могут проходить на ледовых площадках в Санкт‑Петербурге и Вашингтоне. Однако пока ни точных сроков, ни конкретных локаций не называют.