Наличие телефонного номера российского министра иностранных дел Сергея Лаврова сослужило добрую службу нынешнему президенту Финляндии Александру Стуббу несколько лет назад. Об этом финский политик написал в своей новой книг под названием "Треугольник власти".

Инцидент, по словам Стубба, произошел в те годы, когда он занимал должность финского министра иностранных дел (2008–2011). Политик завершал поездку по России, однако сотрудники аэропорта отказывали ему в разрешении на вылет из-за отсутствия каких-то документов.

В этот момент финский политик решил задействовать преимущества служебного положения: "Я теряю терпение и показываю номер Сергея Лаврова у себя в телефоне. Если нас не отпустят, я ему позвоню. Я уже готов нажать на кнопку".

В конце концов самолет Стубба выпустили, сам он объяснил это фразой "хитрость срабатывает" (цитаты по РИА Новости).

Ранее президент Финляндии заявлял, что у его страны имеется большой опыт взаимодействия с Россией, имея в виду, в частности, советско-финскую войну. В ответ представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предложила Стуббу выступать против своих недавних союзников-нацистов и начинать бить киевский режим, если он действительно решил действовать как в 1944 году.

Урок истории преподал финнам помощник президента России Владимир Мединский. Он написал в своем Telegram-канале, что, вопреки попыткам Хельсинки навязать противоположное мнение, финские военные не только обстреливали Ленинград, но и "гордились тем, что убивают женщин и детей". Теперь же в Финляндии это цинично называют "опытом взаимодействия".