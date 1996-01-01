Путин прибыл в Саров и возложил цветы к памятнику ученому-физику Харитону

Владимир Путин в пятницу вечером прибыл с рабочим визитом в город Саров Нижегородской области, где находится Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, сообщила пресс-служба Кремля.

Как уточняется в сообщении, в этом году отечественной атомной отрасли исполняется 80 лет.

Глава государства возложил цветы к памятнику ученому-физику Юлию Харитону - первому научному руководителю ядерного центра, одному из авторов советского атомного проекта.

Юлий Харитон (1904 - 1996) - советский и российский физик и физикохимик, академик АН СССР и РАН, трижды Герой Социалистического труда (1949, 1951, 1954). Доктор философии и доктор физико-математических наук, научный руководитель ВНИИЭФ (до 1992 года, затем почетный), лауреат Ленинской и трех Сталинских премий.