Сестра застрявшей на пике Победы альпинистки, в спасение которой мало кто верит, опубликовала крик о помощи: "Она жива!"

В Киргизии спасают альпинистку из России Наталью Наговицыну, которая 12 августа сломала ногу при восхождении на пик Победы. Спортсменка уже 10 дней находится на вершине 7000 метров.

Спасатели предприняли несколько попыток вызволить россиянку, но потерпели неудачу. Ни вертолетом, ни пешком добраться до пострадавшей не удается. Когда Наталью пытался спасти альпинист из Италии, он получил обморожение и отек мозга, из-за чего скончался.

На сегодняшний день принято решение приостановить спасательную операцию. Якобы шансы найти альпинистку живой минимальны, а снять ее с пика практически нереально, поэтому было решено не рисковать. "Российскую альпинистку, застрявшую в горах Киргизии, больше не будут спасать. Из-за ухудшения погоды и скорой зимы никто не верит в успех экспедиции", — сообщает Telegram-канал Mash.

Сестра Натальи Юлия не может смириться с этом. Она опубликовала в сообществе альпинистов крик о помощи. Юлия верит, что еще не все потеряно.

"Прилетевший дрон 16 августа зафиксировал, что она жива! Спасатели, которые собирались идти к ней, сейчас спускают ребят, получивших обморожение. Сестра не может двигаться, время работает против нее, я не знаю, сколько у нее еды и газа. Номер начальника базового лагеря мне не дают. Поэтому мне неизвестно, когда и будет ли вообще оказана помощь моей сестре! Помогите!" — обращалась женщина ко всем неравнодушным.

Когда до Юлии дозвонились журналисты "КП", она ответила довольно резко. "У вас есть вертолет или спецоборудование? Или команда спасателей? Нет ведь? Тогда извините, помочь вы мне ничем не можете", — заявила она и отказалась от разговора.