WP: Шеф Пентагона уволил главу разведывательного управления

Министр обороны США Пит Хегсет уволил главу разведывательного управления Пентагона. Об этом рассказали в пятницу, 22 августа, осведомленные источники.

По словам собеседников The Washington Post, генерал-лейтенант Джеффри Круз лишился своей должности в ходе масштабной чистки высших чинов органов национальной безопасности.

Конкретную причину отставки Круза источники, выступающие на условиях анонимности, назвать затрудняются — шеф Пентагона использовал стандартную формулировку "увольнение в связи с утратой доверия". От официальных комментариев ведомство воздерживается.

Не исключено, что генерал-лейтенант лишился поста из-за ошибки разведки в оценке ядерных возможностей Ирана. В ночь на 22 июня американские ВВС атаковали три иранских ядерных объекта. Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении всех иранских ядерных объектов, Пентагон уверял в откате иранской ядерной программы на два года назад. Однако в отчете разведывательного управления Пентагона, которым руководил Круз, утверждалось, что реальный ущерб устраним всего за несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что об отставке задумался сам шеф Пентагона Пит Хегсет, хотя пост американского министра обороны он занял лишь в январе. Это связывали с якобы намерением Хегсета побороться за кресло губернатора штата Теннесси в 2026 году.