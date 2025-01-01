Беларусь, вопреки распространяемым недругами слухам, не собирается нападать на Украину. В этом заверил в пятницу, 22 августа, белорусский президент Александр Лукашенко.

Политик опроверг инсинуации о том, что республика якобы атакует на Украину с севера, если Соединенным Штатам не удастся убедить киевский режим заключить мирное соглашение с Россией.

Говоря о вероятности нападения Беларуси на другую страну, Лукашенко подчеркнул, что "это невозможно", поскольку "мы никогда не ставили перед собой таких целей".

Воевать мы будем только в одном случае — если кто-то атакует нас, заявил белорусский лидер. Он предупредил, что "вот тогда мы будем воевать всеми возможными и невозможными методами", сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Ранее подчеркивалось, что предстоящее белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2025" носит исключительно оборонительный характер. Военные группировки войск Союзного государства отработают совместные действия по отражению агрессии с привлечением коалиционной группировки войск дружественных государств.

До того пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверял, что Беларусь как часть Союзного государства может рассчитывать на защиту России, тем более что "Белоруссия действительно тоже сталкивается с недружественным окружением, с потенциальными угрозами по отношению к своей стране".