Путин обратился к атомщикам: "Вы создали прочный ядерный щит нашей страны"

Владимир Путин в Сарове поздравил российских атомщиков с 80-летием отечественной атомной отрасли.

Президент заявил, что в атомной отрасли России задействовано почти полмиллиона человек - "настоящая сила". Россия обязана ветеранам отрасли своей безопасностью и суверенным развитием, отметил глава государства. Атомщики создали для страны прочный ядерный щит.

Создание госкорпорации "Росатом" в 2007 задало высокую динамику развитию атомной отрасли России, добавил Путин. Сегодня, продолжил президент, в ядерной энергетике страны создаются новые решения, которые позволят многократно увеличить потенциал всего направления.

России нужно ставить большие задачи в атомной отрасли, стремиться сделать качественный шаг в развитии всей цивилизации, подчеркнул глава государства. По его словам, Россия находится на переднем крае науки и технологий в области термоядерного синтеза. А прототипы квантовых компьютеров с огромными вычислительными возможностями в стране уже собраны.

Интерес к инженерным специальностям в России повышается, указал Путин. Подготовка кадров - одно из важнейших направлений во всех отраслях, атомная отрасль не исключение. Нужно популяризировать работу в атомной отрасли, подытожил российский лидер.