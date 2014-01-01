Вечером 22 августа Владимир Путин провел в Сарове встречу с сотрудниками российской атомной отрасли. В ходе разговора глава государства сделал ряд важных заявлений:

У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в государствах;

Россия делает все для того, чтобы прекратить войну, начатую в 2014 году против населения Донбасса;

Россия продолжает поставлять ядерное топливо в недружественные страны и в приличных объемах;

"Росатом" - абсолютный лидер в мировой атомной энергетике, ни одна компания в мире не строит столько объектов;

Руководству "Росатома" удается выстраивать добрые и дружеские отношения с зарубежными партнерами;

Никому не удастся разрушить мировое научное сообщество, наука, спорт и искусство призваны объединять людей;

Отношения России и США находятся на низком уровне, но с приходом Трампа свет в конце тоннеля замаячил. Контакты России и США продолжаются на уровне министерств и компаний;

Для России самым важным является свой суверенитет, а Европа сегодня лишена своего суверенитета;

Первые шаги, сделанные Россией и США, являются началом к полномасштабному восстановлению отношений;

Россия может преодолеть все вызовы, и она это сделает. А те, кто прекратил взаимодействие с Россией из-за политического давления, будут возвращаться;

Ни у одной страны нет такого атомного ледокольного флота, как у России. Вопросы обороноспособности России связаны с исследованиями и с использованием северных широт;

В арктической зоне находятся огромные запасы минеральных ресурсов, Россия уже начала там работать;

Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске;

Правительство готовит программу восстановления пострадавших приграничных регионов России. При этом "Росатом" не останавливал строительство Курской АЭС-2, несмотря на боевые действия;

Также Путин рассказал, что общался с сотрудниками "Росатома", которые принимали участие в СВО и героически воевали. Каждый месяц меняются условия и способы вооруженной борьбы, отметил президент.