Жители сектора Газа испытывают катастрофический голод

В секторе Газа впервые объявлен катастрофический голод. Официальные данные были озвучены в докладе ООН. По оценкам организации, если не прекратятся боевые действия, то масштабы трагедии будут только расти.

В анклаве практически полностью парализовано производство продовольствия. Пункты раздачи гуманитарной помощи стали для многих жителей единственным способом получить еду, но в крайне ограниченном количестве. В дефиците - вода, лекарства и топливо. Их доставка находится под израильским контролем.

В офисе Биньямина Нетаньяху назвали оценку ООН откровенной ложью. Там считают, что делают всё, чтобы палестинцы не голодали. Вину переложили на ХАМАС, который, по мнению канцелярии премьер-министра, систематически ворует благотворительные грузы, предназначенные для мирных граждан, сообщает "ТВ Центр".