Сокрушительное поражение неонацистам наносит армейская авиация. Экипаж вертолёта Ка-52 ракетным ударом ликвидировал пункт временной дислокации ВСУ, замаскированный в лесополосе.

Отработав точно по разведанным целям, пилоты обошли ПВО противника и благополучно вернулись на аэродром базирования. Разведка подтвердила, что поставленная задача выполнена на отлично.

А в районе Константиновки в ДНР российские бомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации украинских штурмовиков, сообщили в Минобороны.