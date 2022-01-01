В России растёт число заразившихся новым штаммом коронавируса "Стратус". Всего заболевших - 384. Об этом сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, количество случаев заражения "Стратусом" каждый день увеличивается. Заразившиеся переносят заболевание легко, новый штамм не принёс ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни. При этом Попова отметила, что "Стратус" более заразен.

Пандемия коронавируса в мире началась в январе 2020 года. Со временем вирус мутировал в безопасный, его симптомы напоминают обычную простуду.

Самое большое число больных в России с начала пандемии было зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.