На пике Победы приостановлены поиски россиянки со сломанной ногой

В Киргизии из-за погоды приостановлены поиски гражданки России Натальи Наговициной на пике Победы. В МЧС республики пока не могут точно сказать, когда возобновится спасательная операция, передаёт ТАСС.

Альпинистка сломала ногу при восхождении на пик Победы. Она не может передвигаться и лежит на небольшой площадке на высоте около 7 200 метров. На некотором расстоянии от неё находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму. Он умер от отёка мозга.

Есть информация, что и сама Наговицина тоже мертва, но спасатели, тем не менее, намерены добраться до неё в любом случае. Спасательная группа дошла до высоты 6 100 метров и разбила там временный лагерь. Плохая погода мешает альпинистам идти дальше.

Высота пика Победы - 7 439 метров. Это гора – одна из самых сложных для восхождения в мире. При её покорении погибли более 80 альпинистов.