Умер работавший в Киеве журналист Кирилл Вышинский

Умер бывший главный редактор РИА Новости Украина, исполнительный директор "России сегодня", член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Ему было 58 лет. По данным РИА Новости, журналист тяжело болел.

Вышинский родился в 1967 году в Днепропетровске, работал журналистом на Украине. В 2018 году был арестован по обвинению в поддержке республик Донбасса и государственной измене.

После 400 дней нахождения в СИЗО Вышинского освободили из-под стражи, а позже, в 2019 году в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом он прибыл в Россию.

Кирилл Вышинский работал в МИА "Россия сегодня", вёл авторские программы на телеканалах "Россия-1" и "Россия-24".