Минобороны показало кадры освобождения села Панковка. Снаряды и дроны поражали окопы противника практически каждые десять секунд. Благодаря такому прикрытию штурмовые группы быстро заняли ключевые позиции и ликвидировали оставшихся боевиков.

Российские войска стремительно продвигаются на краснолиманском направлении. В Серебрянском лесу наши бойцы взяли в окружение крупную группировку неонацистов, не оставив им шанса на отход.

Ещё одну попытку ротации противника сорвали операторы беспилотников на южнодонецком участке. Ночью украинские боевики малыми группами выдвинулись на передовые позиции. Их зафиксировали при помощи тепловизоров. После серии ударов все были уничтожены, сообщает "ТВ Центр".