ФСБ задержала соучастника убийства генерала Москалика

В Саратовской области ФСБ задержала пособника киевских неонацистов, который помог совершить теракт и собирал информацию о российских военных.

Местный житель самостоятельно вышел на контакт с украинскими спецслужбами. Для связи он использовал иностранный мессенджер. За деньги радикал следил за сотрудниками оборонных предприятий, передавал данные о критических объектах инфраструктуры, а также помог доставить в московский регион самодельную бомбу, в результате подрыва которой в апреле погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик.

Исполнителя теракта задержали ранее. Сообщник признал вину. Ему грозит до двадцати лет тюрьмы, сообщает "ТВ Центр".