Собянин рассказал о новых технопарках в Москве

О двух новых столичных технопарках, которые недавно ввели в эксплуатацию, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин. Один из них - мультимедийный - расположен на Новомосковской улице. Комплекс включает телевизионные студии, дикторские, монтажные и другие помещения. Ключевые резиденты - радиохолдинг, телеканал и компании-разработчики программного обеспечения.

Ещё один технопарк заработал в Зеленограде. Там разместились шесть лабораторных и производственных корпусов, где будут производить электронику и радиотехнику. Всего в Москве открыты 47 технопарков, в которых трудятся почти 75 тысяч человек.