Фестиваль "Спасская башня" посвятили 80-летию Великой Победы

В Москве стартовал международный фестиваль "Спасская башня", 17 сезон. Он посвящён 80-летию Победы. В самом центре российской столицы собрались лучшие военно-музыкальные коллективы со всего мира - более полутора тысяч участников.

На брусчатку Красной площади вышли оркестры из стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока. Виртуозная игра на музыкальных инструментах, наполненные национальным колоритом номера, парадные дефиле и строевые марши, а ещё - пиротехническое и лазерное шоу.

Перед зрителями развернулось незабываемое зрелище. Выступления коллективов запланированы вплоть до 31 августа, сообщает "ТВ Центр".