Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН по терактам на "Северных потоках". Наши дипломаты хотят привлечь внимание к намеренному затягиванию расследования в Европе. Брюссель игнорирует атаки Украины на нефтегазовую инфраструктуру, в частности трубопровод "Дружба". Об этом пишет венгерская пресса.

Венгрия и Словакия всерьёз обеспокоены серией атак ВСУ на трубопровод, по которому, например, в Венгрию, поступает 58% всей импортируемой нефти. Киев, похоже, силой хочет заставить Будапешт и Братиславу сменить гнев на милость. Вот только как всегда, стреляет себе в ногу.

Дело в том, что та же Венгрия продаёт Украине газ. И его доля составляет 40% от всего объёма импорта энергоносителя. При этом Венгрия не подписала декларацию о поддержке ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

Тем временем, Дональд Трамп принял делегацию международной федерации футбола во главе с её руководителем Джанни Инфантино. Встреча была посвящена проведении жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2026 года, он пройдёт в США, Канаде и Мексике. Трампу даже дали подержать золотой кубок.

Выступая перед журналистами, американский лидер заявил, что обязательно пригласит на футбол и Владимира Путина и показал фотографию, сделанную на недавнем саммите на Аляске, которую, по его словам, прислали из Кремля. Свою позицию в разрешении украинского кризиса Трамп пообещал озвучить через две недели.