Собянин рассказал о бесплатных занятиях для детей участников СВО

О том, как культурные учреждения Москвы поддерживают участников спецоперации и их семьи, а также жителей приграничных регионов рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, в библиотеках проходят бесплатные занятия для детей в кружках и секциях, а культурные центры организуют благотворительные концерты. Коллективы столичных школ искусств регулярно собирают посылки нашим военным, оказывают помощь беженцам и выступают в госпиталях.

С начала года девять московских театров ездили на гастроли в ДНР и ЛНР, Херсонскую, Курскую, Белгородскую и Брянскую области. В приграничных районах также побывали Мастерская "12" Никиты Михалкова и Театр кошек Куклачёва.