В Москву съехались аниматоры из России и зарубежья

Более полутора тысяч режиссёров, художников и продюсеров из России и зарубежья собрались в Москве, чтобы принять участие в одном из главных событий индустрии - слёте аниматоров. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках двухдневной программы гостей ждут увлекательные дискуссии, лекции и мастер‑классы. Спикеры поделятся своим опытом по созданию анимационного контента: от разработки идеи и персонажей до выхода на рынок.

Особое внимание уделят международному продвижению. Участники слёта могут не только получить знания, но и рассказать о своих проектах и найти единомышленников, сообщает "ТВ Центр".