На Московском электрофестивале разыграют автомобиль

Без рёва моторов и с заботой об экологии. Поближе познакомиться с машинами, за которыми будущее, предлагают организаторы первого в истории Московского транспортного электрофестиваля.

Он проходит на Садовом кольце. В составе колонны по центральным улицам проследовали электробусы, автомобили и мотоциклы на электроприводе. В акции приняли участие более 10 тысяч единиц техники, как из парка общественного транспорта, так и частного. К мероприятию мог присоединиться любой владелец экологически чистого авто.

Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу. Зрители могут посетить интерактивные зоны, пообщаться с автоблогерами и принять участие в розыгрыше электромобиля "Москвич", сообщает "ТВ Центр".