На пике Победы завершена операция по спасению альпинистки из России

В Киргизии прекращена спасательная операция, во время которой с пика Победы планировали спустить альпинистку из России Наталью Наговицыну. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на МЧС Киргизии сообщал, что из-за плохой погоды спасательная операция приостановлена. Позже начальник базового лагеря Южный Иныльчек сообщил агентству, что транспортировать российскую альпинистку с пика Победы невозможно. Для этого нет технических средств.

Альпинистка сломала ногу при восхождении на пик Победы. Она не может передвигаться и лежит на небольшой площадке на высоте около 7 200 метров.

Есть информация, что Наговицина уже мертва, но спасатели, тем не менее, заявляли, что намерены добраться до неё в любом случае. Спасательная группа дошла до высоты 6 100 метров и разбила там временный лагерь.

Высота пика Победы - 7 439 метров. Это гора – одна из самых сложных для восхождения в мире. При её покорении погибли более 80 альпинистов.