В Москве назвали число жертв телефонных мошенников

С начала этого года в Москве зарегистрировано более 20 тысяч человек, которых обманули телефонные мошенники. У всех жертв были похищены денежные средства, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Чаще всего на удочку аферистов попадают женщины. Их число превышает 13 тысяч. Более подвержены мошенникам пожилые люди: обманутых пенсионеров старше 66 лет насчитывается пять с половиной тысяч.

На прошлой неделе мошенники вынудили московскую пенсионерку продать четыре квартиры и отдать им деньги. 78-летняя женщина полгода общалась с аферистами и в итоге потеряла недвижимость на сумму более 50 миллионов рублей.