Госдума готова полностью запретить продажу вейпов в России

Госдума в течение ближайших двух месяцев рассмотрит законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним. Об этом сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Спикер Думы напомнил, что ранее с такой просьбой к президенту Владимиру Путину обратился глава Нижегородской области Глеб Никитин. Такие же предложения поступали от родителей и учителей.

Накануне сообщалось, что Владимир Путин поддержал инициативу о передаче регионам полномочий по борьбе с распространением вейпов. Одним из первых с такой инициативой выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. За последние два месяца из 316 торговых точек по продаже вейпов в регионе закрылись 114.

Также известно, что на Вологодчине с 1 марта действуют свои правила продажи спиртного. Алкоголь в регионе можно приобрести с 12 до 14 часов в будни и с 8 до 23 часов в выходные и праздники.