В Москве появились 9 новых автобусных маршрутов

С начала этого года в Москве появились девять новых магистральных маршрутов. Об этом в своих соцсетях сообщил Сергей Собянин.

Маршруты проходят по основным улицам столицы, соединяя разные районы города через его центр. Интервал движения магистральных маршрутов составляет от пяти до шести минут, отметил мэр.

Пассажиры могут бесплатно делать пересадки между магистральными и другими маршрутами наземного транспорта. В Москве на магистральных маршрутах задействованы более тысячи автобусов и электробусов. Сеть общественного транспорта будет расширяться, пообещал Собянин.