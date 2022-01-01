Вскрылись детали минирования "Северных потоков" украинскими диверсантами

Украинские диверсанты заложили на "Северных потоках" не менее четырёх взрывных устройств весом от 14 до 27 килограммов каждое. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.

Взрывчатка представляла собой смесь гексогена и октогена, а бомбы, предположительно, были оснащены взрывателями замедленного действия. По данным следователей Федерального управления уголовной полиции ФРГ, задержанный накануне украинец Сергей Кузнецов сошёл с парусной яхты "Андромеда" в норвежском порту Вик 22 сентября 2022 года. Ранее сообщалось, что диверсанты использовали эту яхту для транспортировки и закладки взрывных устройств.

Накануне в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов. Немецкие следователи считают, что он руководил диверсионной группой по подрыву "Северных потоков".

Газопроводы были взорваны в сентябре 2022 года. Власти ФРГ, ведущие расследование, не допускают к нему российских специалистов. Накануне МИД России запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН по диверсии на "Северных потоках".