Сильные ливни превратили улицы Новосибирска в реки

На Новосибирск обрушился мощный ливень, который сопровождался шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду и крупным градом. Пешеходов не спасали ни зонты, ни дождевики.

Ливнёвка не справлялась, потому автомобили и автобусы буквально штурмовали бурные потоки на улицах, порой лишаясь частей кузова. Из-за непогоды в городе образовались серьёзные заторы, чему также способствовало и то, что некоторые водители пережидали непогоду под мостами.

Это лето в Новосибирске выдалось особенно дождливым. В городе до сих пор устраняют последствие предыдущего разгула стихии, сообщает "ТВ Центр".