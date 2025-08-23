Задержан блогер Арсен Маркарян, оскорблявший защитников Отечества

Задержан блогер Арсен Маркарян. Его подозревают в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.

Telegram-канал Shot сообщил, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. Он двигался на автомобиле по трассе М-1 в сторону Беларуси.

25 февраля Маркарян разместил в Сети видео, которое содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества. Силовики возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 354.1 Уголовного кодекса России.

Следователи также хотят проверить Маркаряна на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершённым в Сети.