С утра 23 августа в небе над Россией сбиты 74 беспилотника

С утра 23 августа силы ПВО России сбили 74 беспилотника ВСУ в восьми регионах. Об этом сообщили в Минобороны.

Атакованы Брянская, Калужская, Смоленская, Курская, Новгородская, Ленинградская, Тверская и Тульская области.

Минувшей ночью над территорией России сбито семь украинских беспилотников. Атаке подверглись три региона – Ростовская, Волгоградская области и Краснодарский край.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.