В ночь на 24 августа силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 95 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 14 регионов. Дроны были сбиты над Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областями, Крымом и Татарстаном.

В ночь на 24 августа БПЛА атаковали порт Усть-Луга - крупнейший морской порт России на Балтике. Загорелся терминал газовой компании "Новатэк", сообщил глава Ленинградской области.

Обломки беспилотника упали на территории Курской АЭС. Повреждён трансформатор, сообщили в "Росэнергоатоме".

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.