Российские мотострелки и десантники совершили марш-бросок к западным окраинам Купянска, захватили целый ряд опорных пунктов. Другие штурмовые группы подходят с востока. У неонацистов практически не осталось путей для отступления.

Также российские бойцы отбили все контратаки националистов в Волчанске. В ДНР завершается зачистка Серебрянского лесничества. ВСУ не только потеряли контроль над "зелёнкой" - важным и единственным укрытием, но еще и рискуют оказаться в окружении.

Оперативное окружение - уже реальность и для гарнизона ВСУ на красноармейском направлении. Последние укрепрайоны - Димитров, Доброполье и Красноармейск - российские войска, берут не столько в лоб, сколько охватывая их в клещи. Это еще называется тактикой "тысячи порезов". То есть когда пусть не критические, но многочисленные удары, атаки и вылазки в итоге, оборачиваются для ВСУ масштабным кризисом.

Общая ситуация для бандеровцев осложнилась и новыми накатами российских войск в Запорожской области. Прежде статичный участок, где происходили в основном позиционные бои, сегодня превратился в зону активных штурмов. Российские войска начали освобождение посёлка Плавни и городка Степногорск.