Блогер Маркарян хотел сбежать из России в багажнике машины

Блогер Арсен Маркарян хотел сбежать из России в багажнике автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в МВД.

Неподалёку от подмосковной Кубинки наряд ДПС остановил для проверки автомобиль. В багажнике машины прятался подозреваемый в оскорблении памяти защитников Отечества гражданин Маркарян. Его доставили в территориальный отдел полиции.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что задержан блогер Арсен Маркарян. Его подозревают в оскорблении памяти защитников Отечества.

25 февраля Маркарян разместил в Сети видео, которое содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества. Силовики возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 354.1 Уголовного кодекса России.

Следователи также хотят проверить Маркаряна на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершённым в Сети.