В КНДР испытали новейшие зенитные ракеты

Новейшие зенитные ракеты испытали в КНДР. За стрельбами наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. На военных учениях представили две новые модификации. Снаряды выпустили по воздушным мишеням.

Отмечается, что в носителях используются собственные особые технологии. Они признаны эффективными для уничтожения ударных беспилотников и крылатых ракет.

На этой неделе Ким Чен Ын осудил совместные учения Вашингтона и Сеула, назвав их провокацией, которая ведёт к обострению напряжённости в регионе, сообщает "ТВ Центр".