В России началось досрочное голосование на местных выборах

Сегодня в 24 регионах России на труднодоступных территориях стартовали досрочные выборы разного уровня. Бюллетени доставили на пограничные заставы, метеостанции, маяки и рыболовецкие суда.

Участковые комиссии добираются до избирателей на вертолётах, а также на водном и автотранспорте высокой проходимости. Выездная работа - продлится до 11 сентября.

Единый день голосования в этом году пройдёт 14 сентября. В 81 регионе страны состоится более пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе выборы глав 20 регионов. Всего проголосовать смогут около 55 миллионов россиян, сообщает "ТВ Центр".