На Гавайских островах началось извержение вулкана Килауэа

Огненные кадры с Гавайев публикует "ТВ Центр". На крупнейшем острове архипелага возобновилось извержение вулкана Килауэа.

Это уже 31 эпизод активности исполина с начала года. У северной части кратера появились раскалённые брызги, затем гора выбросила впечатляющий фонтан лавы, его высота превысила 30 метров. Всё действие сопровождалось подземными толчками, но угрозы жилым районам стихия не представляет.

Килауэа - один из самых активных действующих вулканов на Земле. По преданию, здесь обитает гавайская богиня огненных гор Пеле.