На Курской АЭС после атаки БПЛА повреждён трансформатор

В ночь на 24 августа рядом с Курской АЭС был сбит украинский беспилотник. Обломки при падении повредили трансформатор собственных нужд, сообщили в Росэнергоатоме.

Возникший пожар быстро потушили. Падение БПЛА стало причиной разгрузки блока №3 на 50%. Пострадавших в результате происшествия нет. Радиационный фон не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью украинские БПЛА атаковали порт Усть-Луга - крупнейший морской порт России на Балтике. Загорелся терминал газовой компании "Новатэк".

Всего за ночь силы ПВО России сбили 95 беспилотников противника в 14 регионах.