Норвегия выделит почти 700 миллионов долларов на закупку систем ПВО для Украины. Раскошелиться придётся и другим европейским странам. Белый дом согласился продать Киеву ракеты увеличенной дальности, поставку оплатит ЕС.

Правда пользоваться ими можно будет только с разрешения Вашингтона: удары вглубь России он не одобрит. Как выяснилось, уже несколько месяцев Пентагон блокирует подобные поползновения режима.

По данным издания Wall Street Journal, ВСУ с весны этого года не могут наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь России. До этого наносить удары дальнобойным оружием по российским территориям разрешил Джо Байден. Запрет нового главы Пентагона на использование американских ATACMS по нашей стране касается и французских, и британских дальнобойных ракет.

При этом про свои бизнес-интересы Вашингтон не забывает. Штаты одобрили продажу Украине почти трёх с половиной тысяч ракет ERAM дальностью до 450 километров. Их могут доставить примерно через шесть недель. 850 миллионов долларов за снаряды заплатят европейцы.

Но есть нюанс: для использования по назначению уже оплаченных боеприпасов так же потребуется одобрение Пентагона. Так что, не исключён вариант, что главарь режима попозирует на фоне ракет, возможно, даже оставит на одной автограф, и будет дальше записывать речи про независимое и суверенное государство.