В Пхеньяне отмечают 80-летие освобождения от японских оккупантов

Памятная дата в военной истории. 80 лет назад, 24 августа 1945 года советские войска освободили от японских оккупантов Пхеньян - будущую столицу КНДР, сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на то, что командование Квантунской армии к тому моменту уже объявило о сдаче, не все японские части, которые оказались в окружении на корейском полуострове, сложили оружие. Они продолжали вести локальные бои.

Чтобы ускорить капитуляцию противника, занимавшего крупные города, применили десантные силы. 24 августа авиация 9-й воздушной армии Первого Дальневосточного фронта высадила в Пхеньяне боевые соединения, и в течение дня японский гарнизон сдался.

Освобождение северной части Корейского полуострова силами Красной Армии положило конец периоду японского колониального господства в регионе и ознаменовало финал Второй мировой войны.