Собянин рассказал об успехах в производстве фармацевтических субстанций

Москва - лидер фармацевтической отрасли страны. В столице разрабатывают и производят уникальные и инновационные медицинские препараты. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, за первое полугодие производство фармацевтических субстанций - главных активных компонентов лекарства - выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наращивание производства снижает зависимость от импортных поставок. Повышается и конкурентоспособность отечественных препаратов на мировом рынке. В городе работает свыше трёхсот предприятий отрасли.

Часть из них расположена на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва". Там создаётся самый большой в России фармацевтический кластер. В скором времени в столице появятся 134 уникальных лекарственных препарата, более трети из них раньше не производились в стране.